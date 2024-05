Poule Scudetto: Team Altamura subito in campo contro il Trapani nella seconda giornata

Il Team Altamura è pronto a scendere subito in campo dopo la sconfitta per 1-0 sul campo della Cavese, nella prima partita del girone 3 della Poule Scudetto della Serie D: i biancorossi infatti ospiteranno allo stadio D'Angelo mercoledì 15 maggio, alle ore 16:00, il Trapani, reduce da un turno di riposo (calcio d'inizio fissato alle ore 16:00).

Gli uomini guidati da Domenico Giacomarro, per restare in corsa in ottica qualificazione, saranno obbligati a vincere per poi vedere cosa accadrà nell'ultimo match tra i siciliani e la Cavese; il Trapani ha chiuso la stagione regolare al primo posto del girone I di Serie D con ben 94 punti a referto.