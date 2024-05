Poule Scudetto, Team Altamura-Trapani: le informazioni sulla vendita dei biglietti

POULE SCUDETTO - SECONDO TURNO

Team Altamura - FC Trapani

Mercoledì 15 maggio ore 16:00

Stadio Tonino D'Angelo

Prezzo: Biglietto unico 12€

Under 12: Ingresso gratuito

Informiamo i nostri sostenitori che i biglietti saranno acquistabili al botteghino dello stadio dalle ore 14:30 di mercoledì, non è prevista la prevendita.

Non saranno attive le liste accrediti SPONSOR GOLD PARTNER e SPONSOR PARTNER.

INFO TICKET SETTORE OSPITI

I sostenitori della squadra ospite potranno acquistare i biglietti attraverso il circuito Posto Riservato al seguente link https://www.postoriservato.it/.../team-altamura-fc... o presso Tabaccheria Torre Adelaide in Urso - Via Villa Rosina, 64 - Trapani. Il botteghino del settore ospiti sarà chiuso.

Prezzo Settore Ospiti: 12€ + diritti di prevendita

Under 12: Ingresso gratuito

Fonte: comunicato ufficiale Team Altamura