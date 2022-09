Prima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi

Vittorie per Bitritto Norba e Virtus Mola nei derby in programma questo turno, successo anche per la Rinascita Rutiglianese. Pareggio per l''Atletico Acquaviva, mentre cade in casa la Virtus Palese: ecco il resoconto della giornata