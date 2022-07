Progetto Molfetta Calcio, il presidente Bufi: "Vogliamo costruire una squadra competitiva. Renato Bartoli sarà il nostro allenatore"

Un progetto che guarda avanti e che trasuda ambizione, in vista di un campionato di Serie D da affrontare senza alcuna paura. Presso la sala stampa della sede del comune di Molfetta 'Lama Scotella', è stato reso svelato il progetto Molfetta Calcio a cui hanno aderito cinque aziende: Dai Optical, Globeco, Istop, Spamat, Sales Network e Upgrade rappresentate rispettivamente da Onofrio De Gennaro, Angelo Messina, Vito Totorizzo, Saverio Bufi e Giuseppe Traversa. L'obiettivo è tracciato, ossia quello di costruire una squadra forte ed attrezzata che sarà guidata dal tecnico Renato Bartoli, come dichiarato dal presidente Saverio Bufi nel corso della conferenza: "Costruiremo una squadra competitiva, non a caso abbiamo destinato un budget importante nel calciomercato. Renato Bartoli sarà il nostro allenatore e il nostro timoniere nelle trattative di che ci saranno. Il Molfetta Calcio se la giocherà con tutti a viso aperto e affronterà il Campionato di serie D con la sicurezza dei propri mezzi".

Si tratta di un progetto strutturato su più anni, proiettato sul futuro. Bisognerà cominciare però col piede giusto, a cominciare da questa stagione. La data del ritiro è già stata fissata. "Abbiamo un progetto pluriennale, una società presente e cinque imprenditori con esperienza e competenza, ognuno nel proprio settore -ha proseguito così Bufi, si legge tra le righe del comunicato pubblicato dal Molfetta- Chiediamo ai tifosi di supportarci già dall’inizio del ritiro che partirà il prossimo 25 Luglio nella nostra città.”