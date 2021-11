Atletico Acquaviva, contro lo Sporting Apricena arriva il secondo pareggio stagionale

Dopo la sconfitta di misura (1-0) sul campo del Don Uva Calcio, l'Atletico Acquaviva torna a muovere la classifica anche se lo fa con un pareggio, a reti bianche: allo stadio Giammaria la formazione allenata da Michele Delle Foglie ha incassato uno 0-0 contro lo Sporting Apricena, in una gara dove non sono mancate le occasioni per sbloccare il risultato. Si tratta della seconda gara di fila senza segnare gol e del secondo pareggio racimolato finora complessivamente, contando quello nel derby contro il Football Acquaviva nella seconda giornata (2-2). L'Atletico Acquaviva sale così a quota 14 punti in classifica assieme a Don Uva Calcio e Virtus San Ferdinando.

La partita. Nel primo tempo i padroni di casa ci provano con Abrescia e Lenoci (per due volte, una direttamente da calcio piazzato), senza precisione. Nella ripresa Pesce va vicino al gol, che viene segnato dopo dal neo-entrato Pastore: l'arbitro annulla tutto per un fallo dello stesso attaccante; viene espulso per proteste il direttore sportivo Loré. Nel finale ci prova ancora Lenoci ma nulla da fare.