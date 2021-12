Football Club Capurso, altro ko: il Don Uva Calcio si impone per 4-2

Allo stadio Di Liddo il Football Club Capurso cade nella quinta sconfitta consecutiva in campionato, nel match valevole per il girone A di Promozione. 4-2 il risultato finale, con lo score dei gol subiti ancora una volta pesante dopo i cinque che il Polminia Calcio ha rifilato nello scorso weekend. Gli ospiti sono andati in vantaggio grazie a De Giglio, al 6', ma successivamente i padroni di casa ribaltano la situazione grazie alla doppietta di Conte (reti al 28' e al 34'). Prima dell'intervallo, Prezioso firma il tris al 43' e il Football Club Capurso resta in dieci a causa dell'espulsione per doppio giallo di Casamassima.

Nel secondo tempo la formazione barese prova a reagire con la punizione di Carella, respinta dal portiere Troilo ma al 75' è Evangelista a mettere la in ghiaccio la partita per i suoi. Tuttavia all'81' De Giglio firma la sua doppietta personale, prima dell'espulsione di D'Ambrosio che porta il Footbal Club Capurso a terminare la gara in nove. La formazione allenata da Mimmo Casamassima resta ferma al terzultimo posto a quota 10 punti.