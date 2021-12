La Rinascita Rutiglianese fa 2-2 sul campo del Don Uva: secondo risultato utile di fila per il tecnico Battaglia

Girone C

La Rinascita Rutiglianese torna a muovere la classifica dopo il successo della settimana scorsa contro lo Sporting Apricena. Nel match della tredicesima giornata del campionato di Promozione, girone A, è arrivato un pareggio per 2-2 allo stadio Di Liddo, dove di fronte c'era il Don Uva Calcio. Secondo risultato utile consecutivo per il tecnico Lorenzo Battaglia da quando è alla guida della squadra: ora i punti sono 11, col quartultimo posto occupato in classifica.

La gara. I padroni di casa passano in vantaggio al 43', grazie al sigillo di Uva sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel secondo tempo la Rinascita Rutiglianese scende in campo con un piglio diverso e rovescia l'esito della gara: al 51' pareggia Dipierro, mentre al 57' Chiumarulo firma il sorpasso (entrambi i gol messi a segno di testa). Gli ospiti non riescono a chiudere la gara e al 78' il Don Uva ristabilisce l'equilibrio con Pasculli al 78'. Nel finale Colagrande salva la Rinascita Rutiglianese respingendo un rigore di Conte.