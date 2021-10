Atletico Acquaviva, vittoria di carattere contro la Fesca Bari, che incassa la sesta sconfitta: finisce 3-2

Squadra in casa

Importante vittoria dell'Atletico Acquaviva che ritrova i tre punti dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Lucera: al comunale Sante Diomede di San Paolo (Bari), la formazione allenata da Michele Delle Foglie riesce a spuntarla sulla Fesca Bari, nel combattuto match della sesta giornata del campionato di Promozione (Girone A). Gli ospiti vanno subito vicini alla rete col tentativo di Pastore all'interno dell'area, ben respinto dal portiere Accettura; Abrescia successivamente prova ad insaccare il pallone di testa, su un calcio di punizione di Faliero, ma il pallone finisce alto. Più tardi il portiere Lovecchio è costretto a respingere l'iniziativa di Corallo che, dopo una percussione, si addentra in area e calcia violentemente verso la porta. Al 45' la sblocca l'Atletico Acquaviva, grazie alla punizione a ridosso dal limite dell'area realizzata da Pesce.

I ritmi nella ripresa si fanno sempre più alti. Accettura respinge un colpo di testa di Salatino che però, sul corner seguente, firma il 2-0 al volo (53'); la Fesca Bari non ci sta e accorcia le distanze al 70' col neo-entrato De Rosa, che sfrutta un errore della difesa avversaria. La gioia dura poco perché su una ripartenza Salatino batte Accettura siglando la sua doppietta personale al 74'. Corallo all'84' fissa il risultato sul 3-2 infilando Lovecchio con un velenoso diagonale. Inutile il forcing finale della Fesca Bari: i gialloneri racimolano la sesta sconfitta stagionale e restano all'ultimo posto in classifica a zero punti, mentre l'Atletico Acquaviva si porta al settimo posto assieme al Don Uva a quota 10 punti.