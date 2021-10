Il Don Uva calcio passa allo stadio Giammaria: il Football Acquaviva va ko di misura

Sconfitta a domicilio per il Football Acquaviva, nel match valevole per la sesta giornata del campionato di Promozione, girone A, contro il Don Uva Calcio: allo stadio Giammaria infatti gli ospiti si sono imposti col risultato di 1-0. Partono bene i padroni di casa che si rendono pericolosi con la conclusione di Carnevale, su cui interviene il portiere Troilo; la replica degli ospiti giunge dall'iniziativa di Conte, che chiama in causa Carulli. Al 37' arriva il vantaggio del Don Uva firmato da Pasculli su calcio di punizione. Il Football Acquaviva prova nel secondo tempo a trovare lo spunto per pareggiare, ma l'espulsione di Colaianni permette agli avversari di controllare la contesa e di portare a casa i tre punti. La formazione allenata da Andrea Ettorre resta nei bassifondi della classifica a quota 4 punti, assieme al Football Club Capurso.