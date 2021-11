Secondo risultato utile consecutivo per il Football Acquaviva: contro il Lucera finisce 2-2

Fa un altro piccolo passo il Football Acquaviva che, allo stadio Giammaria, ottiene un pareggio per 2-2 contro l'ostico Lucera nel match valevole per l'undicesima giornata del campionato di Promozione, Girone A. La formazione allenta da Andrea Ettorre (alla cinquantesima panchina alla guida della formazione barese) continua a muovere dunque la classifca, dopo la vittoria sul campo del Football Club Capurso nello scorso weekend. Il Football Acquaviva sale così a quota 9 punti, occupando il quartultimo posto in classifica.

Ad andare in vantaggio sono stati proprio i padroni di casa, al 13', quando Pablo Farella ha insaccato un calcio di punizione dall'interno dell'area avversaria; il Lucera ha replicato quasi subito, con Pipoli (17'). Nel secondo tempo il Football Acquaviva si rimette avanti al 69': il marcatore è ancora Farella, stavolta da calcio di rigore. Per l'attaccante è il decimo centro complessivo in campionato. Gli ospiti però non mollano e al 77' Clemente ristabilisce l'equilibrio.