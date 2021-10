Rinascita Rutiglianese, seconda vittoria in campionato contro il Football Club Capurso: decisivo Chiumarulo su rigore

La Rinascita Rutiglianese centra la seconda vittoria in campionato contro il Football Club Capurso, nel match disputato allo stadio Comunale e valevole per la sesta giornata del campionato di Promozione pugliese, girone A. Sono i padroni di casa a partire meglio, trovando il gol già al 2' con un tiro di fuori di Carella. La Rinascita Rutiglianese replica subito, al 10', quando Tanzella crossa destra e imbecca Mongiello, che insacca. Gli ospiti spingono molto alla ricerca del gol del vantaggio, che giunge nella ripresa: al 51' l'arbitro assegna un calcio rigore trasformato da Chiumarulo. Per l'attaccante è il quinto gol complessivo in campionato. Termina così, la Rinascita Rutiglianese sale a quota 6 punti in classifica mentre il Football Club Capurso rimane a 4 punti.