Bitritto Norba straripante sul campo del Lucera: vittoria per 4-0

Roboante vittoria per il Bitritto Norba allo stadio Comunale contro il Lucera, nel match valevole per l'ottava giornata del campionato di Promozione, girone A. Gli uomini guidati dal viceallenatore Giandomenico Putorti (il tecnico Michele Carella era squalificato) dominano l'incontro chiudendo la contesa già nel primo tempo, anche grazie al solido contributo degli ultimi arrivati, il centrocampista Faliero e il jolly offensivo Lanave: quest'ultimo imbecca Strippoli per il vantaggio al 15'; al 41' lo stesso Lanave è abile nel guadagnarsi un calcio di punizione realizzato da Genchi. L'attaccante del Bitritto Norba è scatenato: al 45' usufruisce di un bel suggerimento di Faliero nel cuore dell'area per insaccare il 3-0, al 69' invece sigla la sua tripletta personale su assist di Strippoli.

Finisce 4-0. Per il Bitritto Norba, salito a quota 17 punti in classifica al secondo posto assieme al Polimnia Calcio, si tratta del terzo risultato utile di fila.