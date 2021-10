Bitritto Norba, pareggio sul campo del Polimnia Calcio: a Traversa risponde Laneve

Dopo il brutto ko di domenica scorsa sul campo del Foggia Incedit, il Bitritto Norba torna a muovere la classifica strappando un punto in un'altra trasferta, quella dello stadio Madonna di Altomare contro il Polimnia Calcio. Il match valevole per la sesta giornata del campionato di Promozione, girone A, è finito 1-1, con un gol per tempo: a passare in vantaggio sono stati gli ospiti grazie al primo centro stagionale del centrocampista Traversa al 41'. Il Polimnia Calcio ci crede e, nonostante l'espulsione di D'Amico, riesce a pareggiare i contri col rigore trasformato da Laneve. Il Bitritto Norba sale a quota 11 punti in classifica restando al sesto posto in classifica.