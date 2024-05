Promozione Puglia, arriva la separazione tra il Santeramo e Luigi Petrosino

La FC Santeramo ringrazia Mister Luigi Petrosino per il lavoro svolto nella stagione appena conclusa. Come già comunicato al Presidente, Petrosino a fine stagione lascerà Santeramo.

Una gran perdita sia sotto l’aspetto tecnico, quella di un allenatore in continua crescita e in continuo studio (vedi i corsi Uefa), ma soprattutto di una persona che ha trasmesso tanto sul lato umano alla squadra e tutta la FC Santeramo. Rinnoviamo gli auguri per un proseguo di carriera ricco di successi.

Fonte: comunicato ufficiale Santeramo