Football Club Capurso, il primo impegno del 2022 offre il complicato duello con la Nuova Spinazzola

Squadra in casa Capurso

Dopo la vittoria sul campo dello Sporting Apricena dello scorso 7 novembre, il Football Club Capurso ha incassato ben sei sconfitte consecutive, subendo ben undici gol nelle ultime tre partite: questo il percorso della squadra allenata da Mimmo Casamassima prima della sosta invernale, col terzultimo posto in classifica occupato a quota dieci punti. Per proseguire verso la salvezza, bisogna ingranare una marcia in più.

La ripresa del girone A del campionato di Promozione, fissata il prossimo 30 gennaio, non offrirà però un impegno semplice: presso il campo Comunale di Capurso si giocherà infatti la sfida contro una delle formazioni più attrezzate del raggruppamento, la Nuova Spinazzola quinta in classifica.