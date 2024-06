Promozione Puglia, Capurso: confermato il tecnico Muzio Fumai

Continua l’avventura, anche per la prossima stagione, per Mr Muzio Fumai. Nessun dubbio per Vito Fumai e tutto lo staff Dirigenziale che hanno da subito confermato al comando Mister Muzio, dopo l’ottima Stagione trascorsa.

Senza pause dall’ultima finale Play Off conquistata, sono tutti già a lavoro per puntellare e cercare di migliorare quanto già fatto. In bocca al lupo Mister!!!

Fonte: comunicato ufficiale Capurso