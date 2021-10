Football Acquaviva di nuovo ko: blitz del Foggia Incedit allo stadio Giammaria

Il Football Acquaviva incassa la seconda sconfitta consecutiva, la terza in totale finora in campionato: nel match valevole per la quarta giornata del girone A di Promozione, la formazione guidata dal tecnico Andrea Ettorre cade allo stadio Giammaria contro il Foggia Incedit. Il primo tempo è letteralmente scoppiettante e nelle prime battute gli ospiti passano in vantaggio al 10' grazie al rigore trasformato da Pompilio; passano solo 11' e il Foggia Incedit raddoppia col sigillo di di Bruno. Non è finita qui: il Football Acquaviva non si arrende e pesca il gol che accorcia le distanze ad opera di Pablo Farella, direttamente su calcio di punizione. I padroni di casa rientrano in partita e cercano il pareggio spingendosi in avanti ma, al 93', ancora Pompilio fissa il risultato sul 3-1 dopo una ripartenza. Il Football Acquaviva rimane così nelle zone basse della classifica a quota un punto.