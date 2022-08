Promozione Puglia, il Football Acquaviva non parteciperà al campionato 2022/2023

Non un addio, ma un arrivederci. Un concetto ben espresso in coda al comunicato pubblicato dal Football Acquaviva nel quale la società ha comunicato che non prenderà parte ai prossimi campionati di Promozione Pugliese e Juniores Regionale. La scelta è stata dettata dal voler investitre le risorse nell'attività del settore giovanile, da dove sono usciti diversi calciatori che poi hanno fatto il proprio esordio in prima squadra. Si chiude così, almeno per il momento, il percorso del Football Acquaviva che dalla Terza Categoria è riuscito ad arrivare in Promozione, ottenendo la salvezza nella passata stagione.

Il Football Acquaviva non parteciperà al campionato di Promozione 2022/2023: il comunicato ufficiale

L'ASD Football Acquaviva comunica che nella stagione 2022-2023 non parteciperà ai campionati dilettantistici di Promozione e Juniores Regionale.

Al termine di un percorso che in sei anni ha portato il Club dalla Terza Categoria alla storica salvezza nel Campionato di Promozione 21-22, la Società ha deciso di interrompere temporaneamente le attività dilettantistiche per investire tutte le proprie risorse nel Settore Giovanile (Giovanissimi/Allievi) e nella Football Acquaviva - Attività di Base (Scuola Calcio), tenendo fede al prioritario obiettivo del Club di dedicarsi alla crescita sportiva e umana dei giovani calciatori.

A testimoniarlo sono i numeri: in sei stagioni, più di venti giovani calciatori cresciuti nel nostro settore giovanile sono arrivati ad esordire in prima squadra.

L'obiettivo, da questa stagione, sarà quello di rivolgere tutte le energie e le risorse del Club all'attività giovanile, con investimenti che possano accrescere la qualità del lavoro dedicato ai tanti bambini che indossano i nostri colori.

A tutti i nostri tifosi, a quanti ci hanno seguito e sostenuto in questi anni, vanno i nostri ringraziamenti più grandi, certi di aver condiviso momenti indimenticabili.

Questa, ve lo assicuriamo, non è la fine di una storia.

Il nostro non è un addio, ma solo un arrivederci!