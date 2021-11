Football Club Capurso, sconfitta a domicilio contro il Foggia Incedit: decide De Rosa

Dopo la vittoria esterna ottenuta sul campo dell'Arboris Belli, il Football Club Capurso cade a domicilio contro il Foggia Incedit, nel match che si è giocato allo stadio Comunale e valevole per l'ottava giornata del girone A di Promozione. La gara non ha regalato troppe emozioni, eccezion fatta per il palo esterno degli ospiti colpito da Bruno e per una conclusione dalla distanza di Ciccarelli. Il Foggia Incedit ha trovato la rete vincente al 34', grazie a De Rosa. Nel secondo tempo i padroni di casa non riescono a costruire buone occasioni per il pareggio e la gara finisce così: il Football Club Capurso resta fermo a quota 7 punti in classifica assieme alla Rinascita Rutiglianese, incassando quella che è la terza sconfitta casalinga complessiva su 4 gare dispustate finora.