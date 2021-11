Atletico Acquaviva, ritorno alla vittoria: battuto 2-1 l'Arboris Belli

L'Atletico Acquaviva torna a vincere dopo la sconfitta per mano della Nuova Spinazzola patita nello scorso fine settimana: nell'ottava giornata del campionato di Promozione, girone A, la formazione allenata da Michele Delle Foglie è riuscita ad avere la meglio sull'ostico Arboris Belli allo stadio Giammaria. Nell'undici iniziale viene lanciato subito il neo-arrivato Proscia, in difesa: gli ospiti passano in vantaggio grazie a Mastronardi, su assist di Daugenti; tuttavia i rossoblù non si perdono d'animo e Pastore (al quinto centro totale in questo scorcio di stagione) finalizza una ripartenza e pareggia i conti.

Nella ripresa è Pesce a trovare lo spunto giusto per il 2-1 finale. L'Atletico Acquaviva raggiunge così quota 13 punti in classifica, al settimo posto.