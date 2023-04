Promozione Puglia girone A: Atletico Acquaviva, fissata la data dei playoff contro il Lucera

É stata resa nota la data di inizio dei playoff del campionato di Promozione Pugliese. Il via della postseason è stato fissato per domenica 30 aprile, dopo che verrà osservato un weekend di riposo. Nel girone A si giocherà soltanto uno spareggio, visto che la Nuova Spinazzola ha totalizzato nella stagione regolare 10 punti di vantaggio sul Levante Azzurro quinto in classifica: il duello vedrà l'Atletico Acquaviva sfidare il Lucera in trasferta con l'obiettivo di vincere e sfidare proprio la Nuova Spinazzola nell'ultimo atto del raggruppamento.