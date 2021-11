Bitritto Norba, terzo successo di fila: battuta in rimonta la Virtus San Ferdinando per 2-1

Vittoria importante per il Bitritto Norba, la terza consecutiva nelle ultime tre settimane: la squadra allenata da Michele Carella infatti, con una prova di carattere, è riuscita a battere la Virtus San Ferdinando in rimonta allo stadio Scirea, nel match valevole per la nona giornata del campionato di Promozione, girone A. Da segnalare la prima convocazione per l'ultimo acquisto, il portiere classe 2001 Gabriele Cipriani, proveniente dal Città di Mola.

Sono gli ospiti a passare in vantaggio grazie alla rete di Giannotti al 21'. I padroni di casa però partono con un piglio diverso nella ripresa e prima pareggiano i conti con Lanave al 49' e poi mette la freccia del definitivo sorpasso con Terrone, che così ha raggiunto quota 8 reti in altrettante presenze. Finisce 2-1, il Bitritto Norba resta secondo in classifica a quota 20 punti assieme al Polimnia calcio e dietro alla Nuova Spinazzola, capolista a 25 e avversario del prossimo impegno di campionato.