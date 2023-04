Promozione Puglia girone A: Capurso, ecco la data dello spareggio contro il Real San Giovanni

É stata ufficializzata la data in cui si svolgeranno i playout del campionato di Promozione Pugliese: si giocherà domenica 30 aprile, dopo che verrà osservato un weekend di riposo. Negli spareggi salvezza è coinvolto il Capurso, arrivato penultimo nella classifica della stagione regolare e pronto a sfidare in trasferta il Real San Giovanni: servirà vincere obbligatoriamente per ottenere la permanenza in categoria. Il calcio d'inizio avverrà alle ore 16:30.