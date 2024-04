Promozione Puglia, Capurso-Lucera: le informazioni sulla vendita dei biglietti

Il Capurso si prepara ad affrontare la finale dei playoff del campionato di Promozione pugliese, girone A: domenica 28 aprile i granata ospiteranno il Lucera allo stadio comunale dell'Amicizia, alle ore 16:30.

I padroni di casa avranno due risultati a disposizione per prevalere nella finale: se entro i tempi regolamentari la sfida terminerà in pareggio, allora si procedere con i supplementari, alla fine dei quali, in caso, a trionfare saranno i padroni di casa se persisterà una situazione di pareggio. La societò barese ha reso note le disposizioni per l'acquisto dei biglietti: i tagliandi saranno acquistabili al costo di 5 euro presso il Bar - Stadio Comunale “dell’Amicizia”, il J.F.K. Cafè di Via Epifania a Capurso e il J.F.K. Cafè - Zona Industriale (sempre a Capurso).