Promozione Puglia girone A, corsa a tre per il primo posto: ultima giornata decisiva

La venticinquesima giornata della Promozione pugliese ha visto l'Atletico Acquaviva sorpassare il Capurso proprio ad un passo dalla fine della regular season. I rossoblù sono balzati al primo posto grazie alla vittoria per 2-0 sul Santeramo e alla contemporanea sconfitta dei granata contro il Lucera, a sua volta rientrato prepotentemente in gioco per il salto diretto in Eccellenza. Nell'arco di due punti sono raccolte ben tre squadre che aspirano all'ambito traguardo: Atletico Acquaviva a quota 58, 57 per il Capurso e Lucera a 56.

Tutto si deciderà dunque domenica 14 aprile, quando si giocherà il ventiseiesimo turno del girone A. L'Atletico Acquaviva capolista sarà arbitro del proprio destino: battendo proprio il Lucera nello scontro diretto otterrà il salto di categoria diretto; potrebbe bastare un pareggio, a patto che il Capurso non vinca contro il Soccer Trani. Riguardo proprio i granata, per accedere in Eccellenza servirebbe un successo e un contemporaneo pareggio o sconfitta dell'Atletico Acquaviva.

Tra i due litiganti spunta come già accennato il Lucera, che balzerebbe in vetta al raggruppamento avendo la meglio nello scontro diretto con l'Atletico Acquaviva e sperando in almeno un pareggio del Capurso. All'orizzonte dunque c'è un'ultima giornata nella quale, al termine di una rincorsa thrilling, arriverà la sentenza definitiva.