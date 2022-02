Promozione Puglia girone A: sorriso per il Football Club Capurso, pari per il Bitritto Norba

Un derby disputato, quello tra Football Club Capurso e Fesca Bari vinto dai padroni di casa, un pareggio rimediato dal Bitritto Norba e tre sconfitte per Football Acquaviva, Atletico Acquaviva e Rinascita Rutiglianese. Questo il bilancio delle squadre baresi impegnate nel campionato di Promozione, girone A, raccolto nel diciottesimo turno.

Il Football Club Capurso è tornato a vincere dopo otto turni d'astinenza, piegando la Fesca Bari per 3-1. Si tratta del primo successo ottenuto allo stadio comunale dell'Amicizia: sugli scudi De Giglio, autore di una doppietta intervallata dalla rete di Ferro; per i gialloneri sigillo di Corallo. Il Football Club Capurso sale al quintultimo posto a quota 14 punti, mentre i gialloneri sono sempre più ultimi con solo 2 punti conquistati e 16 sconfitte.

Allo stadio Scirea il Bitritto Norba ha portato a casa il terzo risultato utile consecutivo, dopo la vittoria sul Don Uva Calcio della scorsa settimana. 1-1 il risultato finale contro il Foggia Incedit, passato in vantaggio al 29' grazie alla punizione dalla lunga distanza di Ferrantino; i padroni di casa hanno ristabilito l'equilibrio al 39', su calcio di rigore trasformato da Loseto. Nella ripresa il Bitritto Norba ha la ghiotta opportunità di vincere la partita, ma Lanave calcia sul palo un altro penalty: con questo pareggio il Bitritto Norba resta al quinto posto a quota 36 punti.

Rovinoso ko del Football Acquaviva allo stadio Giammaria, contro lo Sporting Apricena che ha avuto la meglio per 4-1: è la seconda sconfitta consecutiva per i biancazzurri, in astinenza di vittorie da sei turni. I padroni di casa vanno avanti al 4' con Carnevale, ma al 18' è Grieco a replicare prima del sorpasso ospite firmato da Cercone al 36'; in mezzo un rigore sbagliato da Farella per il Football Acquaviva. Al 47' del primo tempo Del Fuoco arrotonda il risultato, poi al 91' Fatone chiude definitivamente i conti. La squadra guidata da Filippo Tafuni scende al terzultimo posto a quota 13 punti.

L'Atletico Acquaviva si è fermato dopo tre risultati utili consecutivi contro il Lucera, allo stadio Comunale. Ad aprire le danze è stato Petito sugli sviluppi di una respinta di un calcio piazzato, successivamente Kalie ha siglato il pareggio insaccando un calcio di rigore e di conseguenza il terzo centro personale in questo campionato. A regalare la vittoria ai padroni di casa è stato Curci, di testa. L'Atletico Acquaviva resta al settimo posto con 28 punti a referto.

Sconfitta di misura della Rinascita Rutiglianese contro il Polimnia capolista: allo stadio Madonna d'Alto Mare è Roncone a regalare la vittoria ai suoi, nel match terminato 1-0. Si è interrotta così la striscia positiva degli uomini guidati da Lorenzo Battaglia, sorpassati in classifica dal Football Club Capurso e rimasti fermi a quota 13 punti.