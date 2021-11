Il Don Uva colpisce nel primo tempo: l'Atletico Acquaviva va ko di misura

L'Atletico Acquaviva cede di misura al Don Uva Calcio, nella gara valevole per la nona giornata del girone A di Promozione. Allo stadio Di Liddo di Bisceglie infatti i padroni di casa sono riusciti ad avere la meglio col risultato di 1-0: i rossoblù hanno fatto la loro gara creando diverse occasioni, senza però trovare la freddezza necessaria per colpire. il Don Uva parte forte e confeziona subito una palla gol con Gadaleta e successivamente, al 14', Uva porta in vantaggio i suoi con un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione battuta da Lops. L'Atletico Acquaviva risponde grazie al tentativo da fuori area di Pesce, respinto in corner dal portiere Troilo.

Nel secondo tempo la squadra allenata da Michele Delle Foglie ci prova ancora grazie ad un ispirato Pesce, ma anche in questo caso l'estremo difensore avversario risponde presente; sul finale Lenoci sfiora il pari direttamente da calcio piazzato. L'Atletico Acquaviva rimane fermo a quota 13 punti venendo scavalcato di un punto in classifica proprio dal Don Uva.