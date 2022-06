Promozione Puglia girone A: Fesca Bari, tutti i numeri della stagione 2021/2022

La stagione della Fesca Bari è terminata con la retrocessione in prima categoria. Il ruolino di marcia nel girone A del campionato di Promozione è stato esiguo: la Fesca Bari si è fermata all'ultimo posto in classifica a quota 9 punti al netto di 2 vittorie, 3 pareggi e 21 sconfitte. 16 i gol fatti, 61 invece sono stati quelli subiti.

Tra le mura amiche la Fesca Bari ha totalizzato 2 vittorie, un pareggio e 10 sconfitte; in trasferta invece sono giunti 2 pari e 11 ko. Entrambe le vittorie ottenute sono maturate col risultato di 1-0, mentre la sconfitta più larga è quella dello scorso 7 novembre: in quella dato l'Arboris Belli si impose per 6-0.