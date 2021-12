Promozione Puglia girone A: l'Atletico Acquaviva vince il derby, ko per il Bitritto Norba

Ben quattro sconfitte quelle ottenute dalle formazioni baresi impegnate nella quindicesima giornata del campionato di Promozione, girone A. A trovare i tre punti in questo turno è stato soltanto l'Atletico Acquaviva, nel derby cittadino contro il Football Acquaviva.

Come già accennato, l'Atletico Acquaviva ha avuto la meglio sul Football Acquaviva (guidato in panchina da Filippo Tafuni dopo le dimissioni di Andrea Ettorre). Allo stadio Giammaria il match, intenso e combattuto, è terminato per 1-0: decisivo il centro su calcio di rigore al 52' firmato da Lenoci. Tra i padroni di casa, nel finale, è stato espulso Abrescia. La formazione guidata da Michele Delle Foglie è salita a 24 punti in classifica, mentre il Football Acquaviva ha ottenuto il terzo ko di fila ed èe rimasto fermo a quota 12.

Dolorosa sconfitta per il Bitritto Norba, che è caduto allo stadio Scianni-Ruggieri di fronte all'Arboris Belli, venendo così sorpassato in classifica proprio dai gialloverdi e dal Foggia Incedit. 2-1 il risultato finale: a segno al 56' Nitti, raddoppio dei padroni di casa siglato da Mastronardi al 72'; nel finale non basta la sesta rete stagionale di Genchi al'81'. Il Bitritto Norba, che era imbattuto da nove gare, è dunque scivolato al quarto posto a quota 31 punti.

Secondo ko di fila per la Rinascita Rutiglianese: ad espungare lo stadio Comunale ci ha pensato il Foggia Incedit, vittorioso per 2-0. La formazione guidata da Lorenzo Battaglia è andata sotto al 32', quando Bruno ha battuto il portiere Colagrande direttamente da calcio di punizione (assegnato per fallo di mano di Gernone). I padroni di casa si fanno vedere in avanti con Minervino, ma al 90' il Foggia Incedit archiviano la pratica grazie alla rete di Ferrantino. La Rinascita Rutiglianese è rimasta così ferma a quota 11 punti in classifica.

Il Football Club Capurso ha incassato invece la sesta sconfitta consecutiva contro il Lucera, che al campo Comunale si è imposto per 2-0. Nelle ultime tre gare, la formazione allenata da Mimmo Casamassima ha subito ben 11 gol: a decidere la sfida sono stati Rodriguez al 25' e Pompetti all'84'. Terzultimo posto a quota 10 punti per il Football Club Capurso.

Ancora un'altra battuta d'arresto per la Fesca Bari, in striscia negativa ormai da sette partite. I gialloneri sono ultimi in classifica, a quota 2 punti: al campo sportivo S. Diomede il Poliminia Calcio è uscito vincitore dalla contesa per 3-0, grazie ai rigori trasformati da Romanazzi (29') e Giannuzzi (51') e al sigillo al 64' di Ievolella.