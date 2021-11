Football Acquaviva, arriva un altro ko a domicilio: il Polimnia Calcio si impone per 2-0

Il Football Acquaviva è stata battuto a domicilio dal Polimnia Calcio per 2-0, nel match della nona giornata del campionato di Promozione, girone A. Per la formazione guidata da Andrea Ettorre si tratta della seconda sconfitta consecutiva allo stadio Giammaria dopo quella patita contro il Don Uva Calcio, la terza complessiva nelle ultime 4 settimane se si conta anche quella in casa del Bitritto Norba. Gli ospiti hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete su calcio di rigore firmata da Roncone al 27', poi hanno affondato il colpo decisivo nel secondo tempo con Ievolella, che al 57' ha finalizzato al meglio una ripartenza. Il Football Acquaviva resta fermo al terzultimo posto a quota 5 punti.

Il tecnico Ettorre ha commentato così la gara con le dichiarazioni riportate dalla pagina Facebook del club: "Abbiamo affrontato una squadra fortissima, quella che mi ha impressionato di più finora in campionato. Noi abbiamo dato tutto e fatto il possibile mettendo in campo le nostre qualità. Dobbiamo lavorare tanto per cercare di raggiungere la salvezza".