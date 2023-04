Promozione Puglia girone A: l'Atletico Acquaviva affronterà il Lucera ai playoff

Il successo sul Capurso per 1-0 ha regalato l'accesso all'Atletico Acquaviva l'accesso ai playoff. I rossoblù affronteranno dunque il Lucera in trasferta nel primo turno degli spareggi, a cui non prenderà parte la Nuova Spinazzola: i biancoblù infatti si sono assicurati il pass per il secondo turno per via del distacco di dieci punti dal Levante Azzurro quinto in classifica. Dunque la Nuova Spinazzola sfiderà la vincente della sfida Lucera-Atletico Acquaviva.