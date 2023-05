Promozione Puglia girone A: la finale playoff sarà Nuova Spinazzola-Lucera

L'Atletico Acquaviva era l'unica squadra barese in corsa nella postseason, ma il pareggio per 1-1 contro la formazione foggiana ha sancito l'eliminazione. L'ultimo atto del raggruppamento andrà in scena domenica 7 maggio allo stadio Alen Fasciano