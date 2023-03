Promozione Puglia girone A: le partite in programma nella ventiduesima giornata

La ventiduesima giornata del campionato di Promozione pugliese, girone A, è pronta a regalare diversi spunti per quel che riguarda le squadre baresi. Domenica 12 marzo la Virtus Mola capolista, tornata alla vittoria nello scorso turno contro il Città di Trani (gara di debutto del nuovo tecnico Massimiliano Tangorra), sarà di scena sul campo della Virtus San Ferdinando avendo l'obbiettivo di consolidare il primo posto in classifica. Importante il derby tra Levante Azzurro e Atletico Acquaviva, autentico scontro diretto per il quarto posto, con vista sul terzo. Il Levante Azzurro è reduce dal pareggio per 1-1 contro il Lucera, mentre l'Atletico Acquaviva ha incassato una sconfitta esterna per mano della Rinascita Rutiglianese.

Sono due gli altri derby in programma: delicato quello tra Rinascita Rutiglianese e Bitritto Norba, in piena zona playout: i granata sono ultimi in classifica e si giocano una ghiotta possibilità di accorciare sulle concorrenti; a caccia di punti salvezza anche il Capurso, impegnata in casa della Virtus Palese.

Promozione Puglia, il programma della ventiduesima giornata del girone A