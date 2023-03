Promozione Puglia girone A: le partite in programma nella ventitreesima giornata

Ventitreesima giornata del campionato di Promozione pugliese, girone A (domenica 19 marzo), che si appresta ad essere importante per quelli che sono gli equilibri della classifica. A quattro turni dal termine la posta in palio a pesare di più, ed ogni risultato a questo punto può risultare decisivo per arrivare agli obbiettivi prefissati. Per la Virtus Mola, reduce da due vittorie di fila, c'è l'impegno non semplice contro la Virtus Palese (vittoriosa nell'ultimo turno contro il Capurso): i biancazzurri sono chiamati a non sbagliare, anche perché la Nuova Spinazzola che insegue a sua volta se la vedrà contro la Rinascita Rutiglianese, ultima in classifica e ancora speranzosa di passare dai playout per giocarsi la salvezza.

Interessante derby tra Bitritto Norba e Atletico Acquaviva, coi primi che incaso di vittoria si avvicinerebbero al traguardo della permanenza in categoria e i secondi che, invece, cercano la dodicesima vittoria stagionale per l'obbiettivo playoff; nella bagarre degli spareggi c'è anche il Levante Azzurro, che ospiterà la Virtus San Ferdinando. Infine il Capurso, invischiato nei playout, dovrà affrontare l'ostico Lucera terzo in classifica.

Promozione Puglia, il programma della ventitreesima giornata del girone A