Promozione Puglia Girone A, Rinascita Rutiglianese: tutti i numeri della stagione 2021/2022

La Rinascita Rutiglianese ha strappato la salvezza nel girone A del campionato di Promozione pareggiando 2-2 contro lo Sporting Apricena, ai playout. Non è stata un'annata semplice per la formazione granata, che è stata guidata Michele Valentini prima della separazione consensuale e dell'arrivo di Lorenzo Battaglia: la squadra nella stagione regolare è arrivata al terzultimo posto, a quota 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 15 sconfitte). 28 i gol fatti, 41 quelli subiti.

La Rinascita Rutiglianese, in casa, ha totalizzato 4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, mentre in trasferta sono arrivati 2 successi, 3 pareggi e 8 ko. La vittoria più ampia è arrivata il 10 aprile, contro il Don Uva Calcio, per 3-1; il 13 marzo è giunta la sconfitta più ampia per mano della Nuova Spinazzola (4-2).