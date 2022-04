Promozione Puglia girone A, la Rinascita Rutiglianese è salva: 2-2 contro lo Sporting Apricena

La Rinascita Rutiglianese centra l'obiettivo della permanenza in Promozione. Nel match dei playout del girone A la formazione guidata da Lorenzo Battaglia ha pareggiato per 2-2 dopo i tempi supplementari. I padroni di casa avevano due risultati su tre a disposizione, in virtù del miglior piazzamento in classifica. Ad andare in vantaggio però sono stati gli ospiti al 40' grazie a Scanzano: nella ripresa però i padroni di casa cambiano l'inerzia della gara e ribaltano il risultato con Minervino al 66' e il solito Chiumarulo (80'). Lo Sporting Apricena non molla e all'86' fa pari e patta in occasione del sigillo di Fatone: la sfida va ai supplementari, dove però non succede nulla di rilevante. La Rinascita Rutiglianese alla fine festeggia il tanto agognato traguardo.