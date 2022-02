Promozione Puglia girone A: Atletico Acquaviva travolgente, pari per il Bitritto Norba

Il campionato di Promozione Puglia è ripartito. Nel sedicesimo turno del girone A, solo una squadra barese è riuscita ad aggiudicarsi i 3 punti, ossia l'Atletico Acquaviva, sul campo della Virtus San Ferdinando. Nell'unico derby di giornata, 0-0 tra Football Acquaviva e Rinascita Rutiglianese. Per il resto un pari e due sconfitte.

Come già accennato, l'Atletico Acquaviva ha iniziato il 2022 con una vittoria, travolgendo la Virtus San Ferdinando presso il campo Comunale di San Ferdinando di Puglia. Le reti dei rossoblù sono state firmate da Cannone, Elia, Aniello, Sulejmani e Kalie; la rete della bandiera dei padroni di casa è stata ad opera di Quacquarelli. La formazione allenata da Michele Delle Foglie sale così a quota 27 punti in classifica occupando il settimo posto.

Solo un pari per il Bitritto Norba nel match casalingo contro lo Sporting Apricena allo stadio Scirea. Ad aprire le danze sono stati gli ospiti, a inizio ripresa, grazie alla rete di Scanzano. Dopo aver rischiato di subire il secondo gol ci ha pensato Guglielmi a regalare ai padroni di casa il gol che ha ristabilito l'equilibrio. Il Bitritto Norba dopo questo risultato scende al quinto posto in classifica a quota 32 punti (gli stessi della Nuova Spinazzola)

Pari a reti bianche tra Football Acquaviva e Rinascita Rutiglianese allo stadio Giammaria. Una gara equilibrata, caratterizzata nel secondo tempo da un paio di occasioni degli ospiti che prima si vedono respingere un tentativo sulla linea, per poi colpire la traversa con Chiumarulo; negli ultimi minuti di gara Vasco non riesce ad impattare bene il pallone da buona posizione. Il Football Acquaviva sale a quota 13 punti, inseguito proprio dalla Rinascita Rutiglianese a 12.

Quattordicesima sconfitta in campionato per la Fesca Bari. Allo stadio Comunale la formazione giallonera è stata dal Lucera sconfitta per 2-1: sono stati proprio gli ospiti ad andare in vantaggio grazie al sigillo di Turitto al 21', seguito però dal pari di Clemente al 27'. Nella ripresa i padroni di casa hanno aumentato il forcing cogliendo il vantaggio definitivo con Rizzi (61'). La Fesca Bari rimane ultima in classifica a quota 2 punti.

Ko a domicilio per il Football Club Capurso contro la Nuova Spinazzola. È successo tutto nel secondo tempo: ospiti avanti con Ieva al 72', pareggio immediato dei padroni di casa firmato da Visaggi; alla fine però la Nuova Spinazzola la spunta grazie alla rete all'80' di Loconte. Il Football Club Capurso resta terzultimo in classifica a quota 10 punti.