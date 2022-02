Promozione Puglia girone A: il Bitritto Norba batte il Polimnia capolista, successo anche per l'Atletico Acquaviva

VIttoria pesante per il Bitritto Norba contro il Polimnia Calcio capolista, successo anche per Atletico Acquaviva sulla Fesca Bari e della Rinascita Rutiglianese sul Football Club Capurso; cade invece il Football Acquaviva in trasferta. Questo il bilancio raccolto dalle squadre baresi nella diciannovesima giornata del girone del campionato di Promozione pugliese.

Un Bitritto Norba gagliardo è riuscito ad avere la meglio sul Polimnia Calcio per 2-1. Una vera e propria prova di forza quella andata in scena allo stadio Scirea, dove ad aprire le danze è stato Lanave al 33', direttamente su calcio di punizione; Romanazzi, nel finale di frazione ha ristabilito l'equilibrio grazie ad un calcio di rigore. I padroni di casa hanno spinto con intensità e al fotofinish Antonacci, su servizio di Lanave, ha insaccato la rete della vittoria. Il Bitritto Norba allunga la striscia positiva a quattro risultati utili di fila e sale a quota 36 punti (quinto posto in classifica).

L'Atletico Acquaviva ha inflitto alla Fesca Bari la diciassettesima sconfitta stagionale. Allo stadio Giammarria i rossoblù si rialzano dopo la sconfitta dello scorso weekend contro il Lucera, grazie al gol di Pesce, servito da Faliero. L'Atletico Acquaviva resta al settimo posto in classifica a quota 31 punti mentre la Fesca Bari è ultima con solo 2 punti conquistati.

Terza sconfitta consecutiva per il Football Acquaviva: al campo sportivo di Liddo il Don Uva è passato per 2-1. É successo tutto nel secondo tempo. Conte, dopo una traversa di Uva, è stato lesto a scaraventare in rete il pallone al 48', poi lo stesso Uva ha trasformato al 61' un calcio di rigore assegnato per fallo su Evangelista; al 90' Racano accorcia le distanze grazie ad un diagonale ma finisce così. Il Football Acquaviva scivola al penultimo posto in classifica a quota 13 punti.

La Rinascita Rutiglianese si è aggiudicata lo scontro diretto in ottica salvezza contro il Football Club Capurso. Allo stadio Comunale la contesa è terminata col risultato di 2-1: i padroni di casa sono andati in vantaggio al 9', col tap-in di Tanzella; la pratica è quasi del tutto chiusa già nel primo tempo, visto che al 21' Triozzi, di testa, ha firmato il raddoppio. Armenise ha poi accorciato le distanze al 32'. Nel secondo tempo la Rinascita Rutiglianese ha amministrato e ha portato a casa una vittoria pesante che ha portato i punti a quota 16, sorpassando proprio il Football Club Capurso (fermo a 14 punti).