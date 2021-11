Promozione Puglia girone A: successi per Rinascita Rutiglianese e Football Acquaviva, pari del Bitritto Norba

Vincono Rinascita Rutiglianese e Football Acquaviva, che ha avuto la meglio sulla Fesca Bari. Pareggio nell'altro derby il Bitritto Norba contro l'Atletico Acquaviva, mentre il Football Club Capurso cade in casa: questo il bilancio delle squadre baresi impegnate nella dodicesima giornata del campionato di Promozione, girone A.

La Rinascita Rutiglianese si è rialzata dopo tre sconfitte consecutive e ha conquistato un'importante vittoria per 1-0 al Comunale, contro lo Sporting Apricena. Parte dunque bene l'avventura del neo-allenatore Lorenzo Battaglia: dopo un primo tempo vivace, dove i padroni di casa hanno confezionato un paio di occasioni, nella ripresa è arrivato il guizzo di Ballabene che al 78' insacca su servizio di Gentile. La Rinascita Rutiglianese dunque sale la quartultimo posto in classifica a quota 10 punti (tanti quanti il Football Club Capurso).

È tornato a sorridere il Football Acquaviva, contro la Fesca Bari: allo stadio S. Diomede gli uomini guidati da Andrea Ettorre hanno inanellato la seconda vittoria di fila in trasferta (terzo risultato utile consecutivo), con Pablo Farella che di mancino ha insaccato il suo nono centro stagionale. 1-0 il finale. Per i gialloneri, ultimi in classifica con 2 punti, è il quarto stop consecutivo; il Football Acquaviva sale al quintultimo posto (12 punti).

Settimo risultato utile consecutivo per il Bitritto Norba, che allo stadio Giammaria fa pari e patta con l'Atletico Acquaviva (al terzo risultato utile di fila). 1-1 il risultato finale, dopo una gara dove gli ospiti hanno approcciato forte la gara, andando in vantaggio grazie alla terza rete complessiva di Lanave (6'). Dopo che il portiere Lovecchio sventa il tentativo di Terrone, i padroni di casa pareggiano i conti col calcio di rigore trasformato da Cannone: il Bitritto Norba tocca quota 25 punti e resta lontano due lunghezze dalla vetta occupata dal Poliminia Calcio; l'Atletico Acquaviva invece presidia il settimo posto a 18 punti.

Il Football Club Capurso si è dovuto arrendere alla Virtus San Ferdinando. Il match che si è disputato allo stadio Comunale è terminato 2-0: sugli scudi per gli ospiti Garbetta, autore di una doppietta nel secondo tempo (reti al 57' e all'84'). Il Football Club Capurso, al terzo ko di fila, resta ancorato al terzultimo posto in classifica a quota 10 punti.