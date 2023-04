Promozione Puglia girone A, ritorno in campo fissato al 16 aprile per l'ultima giornata

Questa settimana il campionato di Promozione pugliese osserverà un turno di riposo, per via delle festività pasquali. I due gironi scenderanno di nuovo in campo domenica 16 aprile, per l'ultima giornata: nel raggruppamento A la Virtus Mola ha conquistato il salto diretto in Eccellenza domenica scorsa contro la Nuova Spinazzola: la stessa Nuova Spinazzola ha avuto l'accesso alla finale playoff del gruppo al netto del divario in termini di punti con la quinta in classifica (da regolamento deve ammontare almeno a sette). Atletico Acquaviva e Levante Azzurro si giocheranno dunque l'ultimo posto valevole per gli spareggi. Il Capurso invece sarà costretto a fare i playout: la formazione barese è staccata di tre punti rispetto al Città di Trani, che ha inoltre una differenza reti migliore (-5 contro -17). Urge dunque ottenere il fattore campo in vista del confronto con il Real San Giovanni.

Questi i risultati delle squadre baresi nella venticinquesima giornata:

Città di Trani-Virtus Palese 0-2 [Lanave, Terrone]

Don Uva-Atletico Acquaviva 1-3 [Capozzo (A), Difino (A), Sallustio (DU), Pesce (A)]

Capurso-Rinascita Rutiglianese 3-1 [Faye (C), Serio (R), Lacitignola (C), Carella (C) su rigore]

Levante Azzurro-Bitritto Norba 4-2 [Loconte (LA), Montagna (LA), Laraspata (B), Lomuscio (LA), Laraspata (B)]

Virtus Mola-Nuova Spinazzola 0-0

Di seguito la classifica attuale del girone A: