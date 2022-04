Promozione Puglia girone A: Mastronardi punisce il Bitritto Norba, l'Arboris Belli approda in finale playoff

Al Bitritto Norba serviva una vittoria per poter accedere all'ultimo atto dei playoff del girone A del campionato di Promozione, ed invece allo stadio Scianni-Ruggieri a passare è stato l'Arboris Belli: 1-0 il risultato della seconda semifinale (la prima, andata in scena sabato è andata al Foggia Incedit che ha battuto per 4-1 la Nuova Spinazzola). Decisiva la rete in avvio di gara dell'attaccante Mastronardi. Gli ospiti provano in seguito a cambiare le sorti dell'incontro senza però riuscirci: la corsa in postseason del Bitritto Norba finisce così.