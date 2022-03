Promozione Puglia girone A: tris del Bitritto Norba al Football Acquaviva, prima gioia per la Fesca Bari

Un derby disputato, quello tra Football Acquaviva e Bitritto Norba andato agli ospiti, la prima vittoria stagionale della Fesca Bari sul Don Uva. E poi due pareggi e una sconfitta: questo il bilancio raccolto dalle squadre baresi nel ventesimo turno del campionato di Promozione Puglia, girone A.

Il Bitritto Norba ha espugnato lo stadio Giammaria battendo per 3-0 il Football Acquaviva. Guglielmi ha aperto le danze al 30' risolvendo una mischia, poi una prodezza di Lanave al 42' ha permesso ai suoi di chiudere il primo tempo sul 2-0. Il tris è arrivato nelle battute finali della partita, quando ancora Guglielmi è andato a segno capitalizzando una ripartenza. Quinto risultato utile di fila per il Bitritto Norba, che è salito al terzo posto in classifica a 42 punti, tanti quanti quelli della Nuova Spinazzola. Il Football Acquaviva invece rimane penultimo in classifica a quota 13.

Dopo undici sconfitte consecutive, la Fesca Bari ha ottenuto il suo primo sorriso stagionale, nel match che si è disputato al campo sportivo Diomede contro il Don Uva Calcio. I gialloneri hanno fornito una buona prova, coronata dal rigore trasformato al 14' da Parise. La Fesca Bari resta ultima in classifica con soli 5 punti conquistati.

Pareggi a reti bianche per Football Club Capurso, in casa allo stadio Dell'Amicizia, e Atletico Acquaviva (in trasferta, allo stadio Alain Fasciano), rispettivamente contro l'Arboris Belli e la Nuova Spinazzola. Gli uomini guidati da Mimmo Casamassima sono tornati a far punti dopo la sconfitta contro la Rinascita Rutiglianese, salendo a 15 punti; mentre i rossoblù hanno inanellato il secondo risultato utile di fila e hanno raggiunto così quota 32.

Infine, la Rinascita Rutiglianese è caduta allo stadio Comunale, contro il Lucera vittorioso per 2-0. Decisiva la doppietta di Balletta, che ha inflitto la dodicesima sconfitta stagionale agli uomini di Lorenzo Battaglia, che restano fermi a quota 16 punti.