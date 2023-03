Promozione Puglia girone A, ventiquattresima giornata: turno fondamentale per gli equilibri della classifica

La ventiquattresima giornata del campionato di Promozione pugliese, girone A (in programma domenica 26 marzo), si appresta ad essere fondamentale per gli equilibri della classifica. Lotta al primo posto, playoff e corsa salvezza. tutto è ancora da decidere, ed ogni punto da questo momento in poi inizia a pesare.

Nel weekend andrà in scena un nuovo duello tra Virtus Mola e Nuova Spinazzola, che si stanno contendendo il primo posto della classifica che garantisce il pass diretto per l'Eccellenza; le due formazioni, che hanno conquistato finora rispettivamente 56 e 53 punti, giocheranno rispettivamente contro Atletico Acquaviva e Bitritto Norba, due avversari dagli obbiettivi completamente diversi. Un eventuale passo falso da una parte o dall'altra in questo momento potrebbe essere cruciale, anche se c'è da segnalare lo scontro diretto tra le stesse squadre in programma il 2 aprile prossimo.

Situazione playoff. Hanno accesso agli spareggi le squadre dal secondo al quinto posto, con gare uniche. Se tra seconda e quinta o terza e quarta c'è un divario di almeno sette punti, come da regolamento la miglior classificata accede alla finale. La classifica attuale è la seguente: Nuova Spinazzola 53 punti, Lucera 41, Atletico Acquaviva 40, Levante Azzurro 40. Attualmetne, visto il distacco in classifica, il Levante Azzurro non prenderebbe parte agli spareggi. Tuttavia è possibile che la distanza possa assottigliarsi o che i biancazzurri possano scalare qualche posizione; detto dell'impegno dell'Atletico Acquaviva, il Levante Azzurro sarà ospite della Rinascita Rutiglianese mentre il Lucera ospiterà il Real San Giovanni.

Anche in coda la situazione è tutta da seguire. Per ogni girone retrocedere direttamente l'ultima classificata, più la perdente del playout tra penultima e terzultima in classifica (a patto che non ci siano sette punti di distacco). La Rinascita Rutiglianese fanalino di coda è appesa ad un filo: i granata devono vincere tutte le partite e sperare in un declino delle concorrenti per non salutare la categoria. L'impresa appare molto complessa, anche perché Real San Giovanni e Capurso hanno un vantaggio di ben otto punti, anzi, entrambe possono aspirare ancora alla salvezza diretta. Il Capurso, per la cronaca, dovrà affrontare in questo turno la Virtus San Ferdianando con il Bitritto Norba che dovrà guardarsi le spalle per non rischiare.Questa la situazione in termini di classifica negli ultimi posti: Bitritto Norba 23 punti, Capurso 19, Real San Giovanni 19, Rinascita Rutiglianese 11.

A margine, la Virtus Palese tenterà di riscattare il 5-0 subito per mano della Virtus Mola nel match contro il Don Uva.

Promozione Puglia, il programma della ventiquattresima giornata del girone A