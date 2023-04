Promozione Puglia girone A, ventiseiesima giornata: da definire il quadro dei playoff

Archiviato il discorso primo posto, con la Virtus Mola che ha potuto festeggiare il ritorno in Eccellenza, nell'ultima giornata del campionato di Promozione pugliese, girone A, dovrà essere definito il quadro dei playoff. Domenica 16 aprile La Nuova Spinazzola, inseguitrice dei biancazzurri, è già sicura di passare al turno successivo senza affrontare la quinta classificata: il margine che la separa dal Levante Azzurro ammonta a dieci punti, e la soglia minima per non far disputare l'incontro è a quota sette.

Atletico Acquaviva e lo stesso Levante Azzurro hanno messo a referto 44 punti, e si trovano dietro al Lucera terzo che ne ha 45. In caso di vittoria e contemporaneo pareggio/ko della formazione foggiana, entrambe le squadre avrebbero accesso agli spareggi e si troverebbero l'una contro l'altra; diversamente, ci sarebbe solo un posto per la sfida al Lucera, che giocherà contro il Città di Trani. L'Atletico Acquaviva ospiterà il Capurso, mentre il Levante Azzurro sarà impegnato sul campo della Nuova Spinazzola.

Riguardo i playout, il Capurso deve mantenere il fattore campo in vista del duello con il Real San Giovanni: per salvarsi direttamente la formazione barese dovrebbe vincere e sperare in una sconfitta del Città di Trani, riuscendo a colmare il distacco della differenza reti che resta troppo ampio (-5 per il Città di Trani, -17 per il Capurso).

Promozione Puglia, il programma della ventiseiesima giornata del girone A