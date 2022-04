Promozione Puglia girone A: successi per Bitritto Norba, Football Acquaviva e Rinascita Rutiglianese

Due i derby disputati, quello tra Bitritto Norba e Atletico Acquaviva e Football Acquaviva e Fesca Bari; il prezioso blitz della Rinascita Rutiglianese sul campo dello Sporting Apricena e poi la sconfitta del Footbal Club Capurso contro la Virtus San Ferdinando. Questo il bilancio ottenuto dalle squadre baresi nel venticinquesimo turno del girone A del campionato di Promozione.

Il Bitritto Norba ha superato per 1-0 l'Atletico Acquaviva allo stadio Scirea, consolidando il traguardo prefissato dei playoff. A risultare decisiva è stata la più classica delle reti da ex, firmata in apertura di match dall'esperto centrocampista Turitto (terzo centro stagionale per lui). Il Bitritto Norba sale a 51 punti in classifica mentre l'Atletico Acquaviva, che si è fermato dopo tre vittorie di fila, è rimasto fermo a quota 41.

Allo stadio Giammaria il Football Acquaviva ha travolto per 4-0 la Fesca Bari e ha dato uno slancio alle ambizioni di salvezza. La gara è stata dominata dai biancazzurri, che hanno chiuso il primo tempo per 1-0 grazie al centro di Farella al 2'; nella ripresa la prima rete stagionale di Tassielli al 58' ha preceduto la doppietta di Vasco giunta nel finale dell'incontro (reti all'80' e all'87'). Il Football Acquaviva, al terzo risultato utile di fila, ha raggiunto il decimo posto in classifica a quota 23 punti, sorpassando il Football Club Capurso; ventesimo ko stagionale invece, per i gialloneri.

La Rinascita Rutiglianese è stata protagonista di un blitz al Madrepietra Stadium contro lo Sporting Apricena, in uno scontro diretto che era da non sbagliare: la vittoria per 3-1 è stata fondamentale per poter alimentare le speranze di salvezza, con l'ultima giornata che disegnerà la griglia definitiva dei playout. Gli uomini guidati da Lorenzo Battaglia non si sono arresi di fronte all'iniziale svantaggio firmato da Scanzano al 2' e hanno rimontato grazie alla doppietta del solito Chiumarulo (31' e 80') e al terzo gol in questa stagione di DIpierro arrivato all'87'. La Rinascita Rutiglianese è salita così a quota 20 punti, al terzultimo posto.

Terzo ko di fila per il Football Club Capurso, rimasto a ridosso della zona playout che può essere evitata con una vittoria domenica prossima (l'avversario sarà il Polimnia Calcio già vincitore del girone) e oppure anche con un pareggio a patto Rinascita Rutiglianese non vinca contro il Don Uva. Per i padroni di casa sono andati a segno grazie a Quaquarelli e alla doppietta di Pugliese; Visaggi a segno per gli ospiti. Il Football Club Capurso non si è mosso dai 20 punti finora conquistati.