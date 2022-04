Promozione Puglia girone A, i verdetti finali: Capurso e Football Acquaviva salvi, Rinascita Rutiglianese ai playout

La vittoria del Bitritto Norba nel derby con la Fesca Bari, la salvezza ottenuta da Football Club Capurso e Football Acquaviva con la Rinascita Rutiglianese che dovrà disputare i playout. Infine, la sconfitta dell'Atletico Acquaviva. Questo il bilancio raccolto dalle squadre baresi nell'ultimo turno del girone A della Promozione Pugliese.

Il Bitritto Norba ha concluso la stagione regolare piegando la Fesca Bari allo stadio Diomede, col risultato di 2-1.Protagonista della gara l'attaccante Strippoli, auotre di una doppietta che lo a portato ad arrivare a 8 reti segnate in stagione; per i gialloneri è arrivata la rete direttamente da calcio di punizione dell'ex Spina. Il Bitritto Norba sale a quota 54 punti, occupando il quarto posto: ai playoff sarà sfida contro l'Arboris Belli; la Fesca Bari, già retrocessa in Prima Categoria, chiude all'ultimo posto (9 punti conquistati).

Dopo tre sconfitte di fila il Football Club Capurso è tornato alla vittoria che ha sentenziato la permanenza artimetica in categoria. Allo stadio Comunale la sfida contro il Polimnia Calcio è terminata 2-1: i padroni di casa, nelle prime battute dell'incontro, si sono portati sul 2-0 grazie alle reti di Armenise e Carella; nella ripresa invece il sigillo ospite, al 63', a firma di Ievolella. Il Football Club Capurso si è portato così al quartultimo posto, a 24 punti.

Salvezza anche per il Football Acquaviva. Allo stadio Alen Fasciano i biancazzurri hanno pareggiato 1-1 contro la Nuova Spinazzola. Ad aprire le danze sono stati i padroni di casa grazie a Palmitessa, a cui ha replicato Farella. Il Football Acquaviva ha toccato così quota 24 punti.

Al netto dei successi delle concorrenti, la Rinascita Rutiglianese dovrà affrontare i playout per rimanere in Promozione, dove affronterà lo Sporting Apricena. Non è bastata infatti la bella vittoria per 3-1 sul Don Uva.A sbloccare il risultato è stato Daddato direttamente su calcio piazzato, poi lo stesso Daddato si è procurato un calcio di rigore trasformato con precisione da Chiumarulo. Il secondo tempo si è aperto ancora nel segno dei padroni di casa, che hanno calato il tris grazie a Dipierro; nel finale la rete ospite ad opera di Evangelista. La Rinascita Rutiglianese si è fermata al terzultimo posto, a quota 23 punti.

Secondo ko consecutivo per l'Atletico Acquaviva, battuto per 3-1 dal Foggia Incedit allo stadio Giammaria. Il risultato è maturato nel secondo tempo, dove i rossoblù si sono portati avanti col rigore trasformato da Genchi. Poi la rimonta ospite: reti a seguire di Montemorra, Bruno e Facundo. L'atletico Acquaviva ha terminato il campionato al sesto posto, 41 i punti conquistati.