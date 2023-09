Promozione Puglia, i calendari dei gironi: ecco il cammino delle squadre baresi

La LND Puglia ha reso noti i calendari relativi ai gironi A e B del prossimo campionato di Promozione, al via domenica 10 settembre. Il raggruppamento A contiene ben cinque squadre della provincia barese: Atletico Acquaviva, Bitritto Norba, Capurso, Santeramo e Virtus Palese; nel girone B è invece stata inserita la Virtus Locorotondo.

Alla prima giornata c'è subito un derby, quello tra Atletico Acquaviva e Bitritto Norba. Il Capurso ospiterà ia Cosmano Sport Foggia, mentre Virtus Palese e Santeramo saranno ospiti rispettivamente di Don Uva e Virtus San Ferdinando. Di seguito l'elenco di tutti gli altri derby che si giocheranno nel corso dell'annata.

Seconda giornata : Santeramo-Capurso

: Santeramo-Capurso Terza giornata : Capurso-Bitritto Norba

: Capurso-Bitritto Norba Quarta giornata : Santeramo-Virtus Palese

: Santeramo-Virtus Palese Sesta giornata : Bitritto Norba-Santeramo

: Bitritto Norba-Santeramo Ottava giornata : Atletico Acquaviva-Capurso, Bitritto Norba-Santeramo

: Atletico Acquaviva-Capurso, Bitritto Norba-Santeramo Nona giornata : Virtus Palese-Atletico Acquaviva

: Virtus Palese-Atletico Acquaviva Undicesima giornata : Virtus Palese-Capurso

: Virtus Palese-Capurso Dodicesima giornata: Atletico Acquaviva-Santeramo

Clicca qui per consultare i calendari completi dei due gironi del campionato di Promozione: Calendari Promozione 2023-24

Promozione Puglia 2023/2024: le date

Il campionato di Promozione come già accennato partirà il 10 settembre, con l'ultima giornata di andata che si giocherà il 3 dicembre. La chiusura della regular season è fissata per il 14 aprile. Saranno sei le soste in programma nel corso della stagione: 24 e 31 dicembre, 21 gennaio, 4 febbraio, 24 e 31 marzo 2024.