Rinascita Rutiglianese, altro ko esterno: la Nuova Spinazzola si impone per 4-2

La Rinascita Rutiglianese lotta ma cade allo stadio Alen Fasciano nel duello contro la Nuova Spinazzola. I padroni di casa, nel giro di mezz'ora, vanno in doppio vantaggio grazie alla doppietta di Palmitessa al 2' e al 30'; Ballabene nel finale di frazione ha l'occasione per accorciare le distanze ma manca il pallone. Nel secondo tempo la formazione guidata da Lorenzo Battaglia trova la rete con una giocata personale di Minervino al 51'; seguito dal tris di Lomuscio che approfitta di una distrazione difensiva sugli sviiluppi di un calcio d'angolo (66'). Gli ospiti provano a rientrare nuovamente in gioco e a segnare è però la Nuova Spinazzola, col contropiede finalizzato da Ariani all'83'; chiude i conti al 92' il rigore trasformato da Chiumarulo. La Rinascita Rutiglianese resta ferma a quota 17 punti (gli stessi dello Sporting Apricena) occupando il quartultimo posto in classifica.