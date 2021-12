Atletico Acquaviva, contro il Polimnia Calcio arriva la seconda sconfitta esterna

L'Atletico Acquaviva cade dopo aver ottenuto quattro risultati utili consecutivi nelle ultime uscite. Allo stadio Madonna D'Altomare è il Poliminia Calcio capolista ad imporsi per 1-0, nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Promozione, girone A. Al 15' Paoluccio mette a segno la rete decisiva, poi il primo tempo scorre via senza altri particolari sussulti. Nella ripresa la formazione allenata da Michele Delle Foglie va vicina al pari con Abrescia, ma il portiere di casa Pellegrini risponde presente, così come sul tentativo di Francesco Colella. L'Atletico Acquaviva incassa la seconda sconfitta esterna (la quinta totale in questa stagione) e resta fermo a quota 21 punti.