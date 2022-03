Il Football Acquaviva viene travolto dal Polimnia Calcio: 4-0 allo stadio Madonna D'Altomare

Il Football Acquaviva si ferma dopo la bella vittoria della scorsa settimana per 4-1, in rimonta, sulla Virtus San Ferdinando: allo stadio Madonna D'Altomare i biancazzurri sono stati travolti dal Polimnia capolista con un secco 4-0. I padroni di casa sono andati in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Roncone al 30', poi hanno preso il largo nella ripresa, nell'arco di un quarto d'ora circa: al 65' ha raddoppiato Ievolella e uno scatenato Roncone ha chiuso la sua personale tripletta al 70' e all'81'. Il Football Acquaviva resta fermo a quota 16 punti occupando il penultimo posto in classifica.